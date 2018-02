Rodada decisiva da A3 tem seis jogos A 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 prossegue neste domingo, com mais seis partidas. Faltando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o campeonato está se afunilando e alguns times podem se classificar ou até mesmo serem rebaixados neste fim-de-semana. No Grupo 1, as definições devem sair ao final da rodada. Na luta contra o rebaixamento, a Internacional de Bebedouro deve se livrar, já que enfrenta a Paraguaçuense, que ainda não pontuou no campeonato. A Inter tem nove pontos e um empate a livra do descenso. A partida acontece no estádio Municipal Carlos Affini, em Paraguaçu Paulista. Na briga pela classificação, o vice-líder Sertãozinho pode dar um passo decisivo. Caso derrote o XV de Jaú, que tem 15 pontos, está na sexta colocação e remotas chances de classificação, o Sertãozinho chegará aos 25 pontos e dificilmente deixará a classificação escapar. Completando o grupo, Jaboticabal e Barretos se enfrentam e quem perder dá adeus a qualquer chance de classificação. O Barretos é o quarto colocado com 16 pontos. O Jaboticabal vem atrás, com um ponto a menos. No Grupo 2, a briga está mais disputada. A diferença entre o primeiro colocado Palmeiras-B e a lanterna Ferroviária é de apenas nove pontos. Com isso, nenhum time deve garantir a classificação ou ser rebaixado de vez nesta rodada. Na briga contra o rebaixamento, a Ferroviária, com nove pontos, encara o ECO, que tem apenas um ponto a mais. Apesar de não definir matematicamente o rebaixamento, quem perder irá ficar muito perto da Série B1 de 2004. Na quarta colocação, com 16 pontos, o Taubaté encara o Independente, de Limeira, que tem um ponto a menos, na sexta colocação. Fechando o grupo, o XV de Piracicaba recebe o Rio Claro. O XV possui 15 pontos, enquanto o Rio Claro é vice-líder, com 17 pontos. Confira todos os jogos da rodada: 15 horas - ECO x Ferroviária; 16 horas - Paraguaçuense x Internacional de Bebedouro; Jaboticabal x Barretos; Sertãozinho x XV de Jaú; XV de Piracicaba x Rio Claro e Taubaté x Independente. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 23 pontos; 2) Sertãozinho 22; 3) Noroeste 19; 4) Barretos 16; 5) 6) XV de Jaú e Jaboticabal 15; 7) Internacional 9; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 18; 2) Rio Claro 17; 3) Guaratinguetá e Taubaté 16; 5) Independente e XV de Piracicaba 15; 7) Osasco 10; 8) Ferroviária 9. Obs.: não estão incluídos os pontos de Araçatuba X Noroeste e Guaratinguetá X Palmeiras B.