Rodada decisiva na Argentina é adiada A AFA (Associação de Futebol Argentino) decidiu, no final da tarde desta quarta-feira, adiar a rodada deste final de semana do Torneio Clausura. Por causa de uma grande manifestação popular marcada para este sábado, a polícia não deu garantias de segurança para a realização das 10 partidas programadas para sábado e domingo. Com isso, a rodada foi transferida para o fim de semana seguinte. A paralisação ocorre justamente no momento decisivo do campeonato. Com duas rodadas por jogar, o Vélez Sarsfield poderia comemorar o título se vencesse em casa o Estudiantes e o Racing não derrotasse fora de casa o Banfield.