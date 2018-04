Rodada decisiva no Paulista B-2 Neste sábado, será disputada a última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B2 equivalente à quinta divisão, que classificará oito clubes para próxima fase. As duas primeiras equipes de cada grupo, se classificam. Três times já estão classificados: Assisense, Grêmio Catanduvense e Taboão da Serra. A partir daí, os oito classificados formarão dois grupos, com quatro times, que se enfrentam em turno e returno. Somente uma partida não terá importância alguma para a competição, válida pelo Grupo 8, entre o Taboão da Serra, já garantido, contra o Jacareí, já eliminado. Serão oito jogos, que começarão a partir das 15:00 horas. Confira a rodada: Assisense x Osvaldo Cruz; Lençoense x Ginásio Pinhalense; SEV x Penapolense; Grêmio Catanduvense x Pirassununguense; São Vicente x Serra Negra, Itararé x Águas de Lindóia; Taboão da Serra x Jacareí e Jabaquara x Campinas.