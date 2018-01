Rodada define classificados e rebaixados na Série A-2 Na briga pelas últimas cinco vagas na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista e para escapar do rebaixamento para a Série A-3, acontece neste domingo, a partir das 15 horas, a 19.ª rodada, a última da primeira fase. A Portuguesa deve confirmar a liderança se vencer o lanterna Taubaté, no Canindé. Além do time da capital, com 35 pontos, estão garantidos União São João, com 34, e Rio Preto, com 31. O Mirassol, quarto, com 28 pontos, está virtualmente classificado. Um empate diante do União, em Araras, o garante sem depender dos outros resultados. Mas até uma derrota pode lhe servir, porque tem bom saldo de gols: oito. O jogo que mais chama atenção é Atlético e Guarani, em Sorocaba, um confronto direto. O time da casa, com 26 pontos, em nono lugar, precisa da vitória, que pode eliminar o Guarani, com 28, em quinto. O time de Campinas joga pelo empate para não depender de ninguém. O Botafogo, sexto, com 27 pontos, também tem um compromisso complicado: enfrenta em Santos, a Portuguesa Santista, com 19 pontos, em 17.º, e ameaçada pelo rebaixamento. Precisando vencer, o Bandeirante, sétimo, com 27, joga em casa contra o Comercial, com 21 pontos e ainda correndo risco de cair. O São José, com 27 pontos, em oitavo, também precisa da vitória, mas diante da Internacional, já sem chances de nada, em Limeira. Na luta contra o rebaixamento, além do lanterna Taubaté, Osvaldo Cruz e Nacional, ambos com 17 pontos, precisam vencer e torcer contra resultados negativos de outros ameaçados, como Portuguesa Santista e Palmeiras B, com 19 pontos cada. O time do Palestra Itália vai até Mogi Mirim, precisando vencer. O único jogo sem nenhum interesse será entra Taquaritinga, com 23 pontos, em 12.º lugar, e o XV de Jaú, com 22 pontos, em 14.º lugar. Ambos não aspiram à classificação, nem podem cair. Na segunda fase, os oito classificados serão divididos em dois grupos, onde os times vão se enfrentar em turno e returno. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso, enquanto os líderes decidirão o título da temporada.