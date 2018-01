Rodada define classificados e rebaixados no Paulista A-3 São Bernardo, Catanduvense e Olímpia garantiram as últimas três vagas na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3, após a realização da 19.ª rodada, neste domingo cedo. Os novos grupos foram definidos e também determinados os quatro rebaixados. As três equipes juntam-se agora os outros cinco times já tinham a classificação antecipada (Ferroviária, Votoraty, Monte Azul, XV de Piracicaba e Linense), para disputar a próxima fase, que foi dividida em duas chaves: Grupo 2, formado por Ferroviária, XV de Piracicaba, Linense e Olímpia; e Grupo 3, com Votoraty, Monte Azul, São Bernardo e Catanduvense. As equipes se enfrentarão em turno e returno. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso à Série A-2. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada. Os jogos e a tabelada segunda fase devem ser definidos pelo departamento técnico da Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira. Quatro times foram rebaixados e vão disputar a Segunda Divisão em 2008: Primavera, ECO, Mauaense e Araçatuba. São Bernardo e Catanduvense precisavam de um empate para garantirem a vaga, e o resultado não poderia ter sido outro, igualdade por 2 a 2. Ambos subiram para 33 pontos e terminaram na sexta e sétima colocações, respectivamente. O Olímpia necessitava de si para confirmar a classificação e venceu, por 2 a 1, assegurando a última vaga e terminando na oitava colocação, com 32 pontos. Com o resultado, o Primavera foi rebaixado para a Segunda Divisão de 2008, pois terminou na 18.ª colocação, com 15 pontos. A Francana precisava de mais três pontos para continuar na Série A-3 no próximo ano. A Veterana foi até Monte Azul Paulista e venceu o time da casa, por 2 a 0, pulando 19 pontos e terminando a competição na 15.ª colocação. Com o resultado, o ECO acabou confirmando o rebaixamento mesmo com a vitória por 1 a 0 diante do já classificado Linense. O time de Osasco ficou na 18.ª colocação, com 16 pontos, já o Linense terminou na quinta posição, com 35 pontos. Outros jogos deste domingo: XV de Piracicaba 1 x 1 São Carlos, Ferroviária 5 x 0 Mauaense, Araçatuba 2 x 3 Flamengo, Independente 1 x 1 SEV, São Bernardo 2 x 2 Catanduvense, Santacruzense 1 x 2 Votoraty e União Barbarense 3 x 1 União Mogi.