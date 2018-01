Rodada define classificados e rebaixados no Paulista da A-3 Depois de quase três meses de competição, o Campeonato Paulista da Série A-3 chega ao final de sua primeira fase neste domingo, com todos os 10 jogos começando às 11 horas. Pela classificação, quatro times disputam três vagas: São Bernardo, Catanduvense, Olímpia e União Mogi. Contra o rebaixamento três times lutam para escapar de duas vagas da degola: Francana, Primavera e ECO. Antes desta rodada decisiva, cinco times estão classificados: Ferroviária, Monte Azul, Votoraty, XV de Piracicaba e Linense. Dois times já estão rebaixados: Araçatuba e Grêmio Mauaense. São Bernardo e Catanduvense podem fazer o chamado jogo de compadres no Estádio 1º de Maio. Ambos estão com 32 pontos e um empate os garante na outra fase. A partida terá transmissão pela Rede Vida de Televisão. O Olímpia, oitavo colocado, com 29 pontos, precisa de uma simples vitória, em casa, diante do Primavera para se garantir entre os oito melhores, sem precisar depender de outros resultados. Mas a partida não será nada fácil, pois o Fantasma da Mogiana ainda luta para escapar da degola, já que com 15 pontos e na 17.ª colocação, precisa de uma vitória e torcer por um tropeço da Francana. O União Mogi, que vem na nona colocação, com 29 pontos, precisa vencer o União Barbarense, fora de casa, e torcer para que o jogo entre São Bernardo e Catanduvense tenha um vencedor, ou ainda que o Olímpia não vença o Primavera. Contra o rebaixamento, a Francana pode se dizer que tem a situação menos complicada, porque só precisa de uma vitória na última rodada, fora de casa, diante do já classificado Monte Azul, para não depender de outros resultados. A Veterana está fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16.ª colocação, com 16 pontos. O Monte Azul é o vice-líder com 35 pontos. O ECO que soma apenas 13 pontos e ocupa a 18.ª posição, necessita de um verdadeiro milagre para evitar a queda. Além de vencer, em casa, o classificado Linense, terá que torcer por tropeços dos outros dois ameaçados. Um simples empate da Francana já coloca o time de Osasco na Segunda Divisão, em 2008. O time de Lins vem na quinta colocação, com 34 pontos, e caso vença e haja uma combinação de resultados, pode terminar esta fase na vice-liderança. Confira os jogos da 19.ª rodada: ECO x Linense XV de Piracicaba x São Carlos Ferroviária x Mauaense Araçatuba x Flamengo Independente x SEV São Bernardo x Catanduvense Santacruzense x Votoraty União Barbarense x União Mogi Olímpia x Primavera Monte Azul x Francana