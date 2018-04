Rodada define mais sete classificados para terceira fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Mais sete clubes vão confirmar a classificação e seguir vivos, nesta quarta-feira, na busca pelo título da Copa do Brasil. Flamengo, Internacional e Goiás, três favoritos à conquista, entram em campo para confirmar a classificação nos jogos de volta da segunda fase. O número ainda pode aumentar, pois serão disputados dois jogos de ida, com Vitória e Coritiba podendo eliminar a partida de volta.

Com a classificação bem encaminhada, o Flamengo pode até perder para seguir vivo na luta pelo título. O time do Rio de Janeiro recebe o Campinense-PB, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). A partida acontecerá em solo mineiro, pois a diretoria carioca acredita que pode receber mais renda no local do que no interior carioca. No duelo de ida, na Paraíba, o Flamengo venceu por 2 a 1 e pode perder por 1 a 0 que garantirá o direito de enfrentar o ASA-AL na terceira fase.

Quem também está em situação confortável é o Goiás. Ele recebe o Santo André-SP, no estádio Serra Dourada, com uma grande vantagem conquistada após vencer o primeiro jogo por 3 a 2, em São Paulo. Os goianos até poderiam ter conquistado a vaga de forma antecipada, sem o jogo de volta, mas tomaram um gol nos acréscimos e foram obrigados a fazer o duelo de volta.

O Internacional, por sua vez, não tem muito que comemorar. Apesar de não ter nenhuma vantagem ou desvantagem, os gaúchos precisam vencer o Santa Cruz, tricampeão pernambucano, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Isto porque os times empataram sem gols no estádio do Arruda, no Recife. Os pernambucanos se classificam com uma vitória ou qualquer empate com gols, obrigando o Internacional a sair de campo com uma vitória.

Dos times de primeira divisão que entrarão em campo quem tem a missão mais complicada é o Bahia. Sem técnico e em crise após a goleada sofrida pelo maior rival Vitória na final do Campeonato Baiano, por 7 a 3, o tricolor baiano precisa reverter uma vantagem da derrota sofrida para o Luverdense-MT no primeiro jogo, por 2 a 0.

Vitória e Coritiba iniciam a caminhada na segunda fase. Os paranaenses viajam para longe novamente para encarar o Nacional-AM, às 21h30, no estádio Roberto Simonsen, em Manaus, enquanto que os baianos farão um duelo nordestino contra o Salgueiro-PE, às 19h30, no estádio Cornélio de Barros, no sertão pernambucano.

Na quinta acontecerá apenas um jogo. No estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Avaí recebe o América-MG. No primeiro jogo, os catarinenses venceram por 1 a 0. Por enquanto, apenas quatro clubes estão classificados à terceira fase: Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Ponte Preta, que eliminaram a volta, e ASA, que passou pelo o Ceará em dois jogos.

Confira os jogos pela 2.ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira

19h30

Salgueiro-PE x Vitória-BA

Goiás-GO x Santo André-SP

Criciúma-SC x São Bernardo-SP

20h30

Betim-MG x Crac-GO

Paysandu-PA x Naviraíense-MS

21h30

Nacional-AM x Coritiba-PR

22 horas

Flamengo-RJ x Campinense-PB

Bahia-BA x Luverdense-MT

Internacional-RS x Santa Cruz-PE

Quinta-feira

19h30

Avaí-SC x América-MG