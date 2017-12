Rodada definirá classificados da Série C O Campeonato Brasileiro da Série C prossegue nesta quarta-feira com mais sete jogos valendo vagas para as quartas-de-final da competição. Três paulistas ainda estão na briga pelo título e pelo acesso à Série B do próximo ano. Em Santo André, os donos da casa podem perder até por 1 a 0 para o Cabofriense-RJ que ainda assim garantem vaga na próxima fase. No primeiro jogo, no interior carioca, o time do ABC venceu por 2 a 1 e, como gol fora de casa tem peso maior em caso de igualdade, se classifica. No Rio Grande do Sul, às 16 horas, o Ituano enfrenta o RS na cidade de Alvorada, na grande Porto Alegre. Depois de vencer a primeira partida por 3 a 1, também pode perder por um gol de diferença. Se houver repetição do resultado a decisão irá para os pênaltis. O Bragantino, que venceu o Tupi-MG no primeiro jogo por 3 a 1, vai a Juiz de Fora e tem grandes chances de se classificar até mesmo com derrota. O time de Bragança Paulista tem até agora o melhor índice técnico, condição que garante a oitava vaga nas quartas-de-final. Grupo 71 - Imperatriz-MA x Tuna Luso-PA (0 x 2); Grupo 72 - Itapipoca-CE x Campinense-PB (0 X 1); Grupo 73 - Confiança-SE x Botafogo-PB (0 X 2); Grupo 74 - CFZ-DF x Palmas-TO (0 X 1); Grupo 75 - Tupi-MG x Bragantino-SP (1 X 3); Grupo 76 - Santo André-SP x Cabofriense-RJ (2 X 1); Grupo 77 - RS-RS x Ituano-SP (1 X 3).