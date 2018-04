Rodada definiu grupos da Copa FPF A segunda fase da Copa Federação Paulista Futebol está definida. Na manhã deste sábado, foi disputada a última rodada da primeira fase, que garantiu a classificação dos últimos oito times. A briga é para chegar ao título que garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2005. Nesta segunda fase, os 24 clubes classificados se dividem em seis grupos, com quatro times cada. Assim como na primeira fase, os times jogam dentro do grupo, em turno e returno. Avançam à terceira fase somente os campeões de cada grupo e os dois melhores segundos colocados entre todos os grupos. Confira os novos grupos: Grupo 7 - Bandeirante, Sertãozinho, Ponte Preta e XV de Piracicaba; Grupo 8 - Comercial, União São João, Guarani e Santos; Grupo 9 - Noroeste, União Barbarense, ECO-Osasco e Santo André; Grupo 10 - Ituano, Juventus, Corinthians e América; Grupo 11 - Taubaté, Atlético Sorocaba, Marília e Barretos; Grupo 12 - Portuguesa, Mirassol, Botafogo e Rio Claro. Estes foram os resultados dos jogos na manhã deste sábado: Corinthians 1 x 2 Santo André, São Bento 1 x 2 Nacional, Santos 1 x 1 Juventus, Barretos 1 x 1 Matonense, Portuguesa 3 x 0 Atlético, Marília 1 x 0 Mirassol, América 5 x 0 Inter de Bebedouro, Band eirante 1 x 0 Rio Preto, Francana 0 x 3 Comercial, Botafogo 2 x 1 Sertãozinho, XV de Jaú 2 x 2 Ponte Preta, Inter de Limeira 0 x 1 União São João, Rio Claro 1 x 2 Noroeste, São Paulo Aspirante 2 x 1 União Barbarense, XV de Piracicaba 1 x 2 Ituano, Guaran i 3 x 1 Rio Branco e Taubaté 2 x 1 ECO-Osasco.