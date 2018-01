Rodada deixa três líderes na Espanha Melhor para o Valencia. Jogando em casa neste domingo, o Celta só empatou com o Real Sociedad por 0 a 0, deixando de abrir vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Com a igualdade, o time de Vigo ainda é líder, mas apenas no saldo de gols, pois passou a ter os mesmos sete pontos do Valencia, que venceu hoje, e do Alavés, outro que só empatou no sábado (também 0 a 0 com o Mallorca). Com um gol de David Albelda, aos 18 minutos do segundo tempo, o Valencia superou o Las Palmas por 1 a 0, no encerramento da terceira rodada do Espanhol, deixando o adversário na 14ª colocação, com três pontos ganhos. Já o empate com o Celta foi comemorado pelo Real Sociedad, que conseguiu seu primeiro ponto no torneio, mas figura ainda nas últimas posições. Ainda neste domingo, o Villarreal perdeu por 2 a 0 para o Tenerife. O resultado negativo deixou o Villarreal com seis pontos, o dobro do que soma o Tenerife. Os outros jogos do domingo registraram bons resultados para os visitantes: o Espanyol perdeu por 3 a 2 para o Sevilla. O Valladolid superou o Málaga por 2 a 1. O Rayo Vallecano perdeu de virada para o Zaragoza, também 2 a 1. No sábado, o Real Madrid havia sido derrotado pelo Betis por 3 a 1, enquanto o Barcelona ficou somente no empate sem gols com o Osasuna. O argentino Gastón Casas, que defende o Betis, se firmou na liderança isolada da artilharia, com quatro gols. O melhor brasileiro é Catanha, do Celta, com dois.