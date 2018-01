Rodada do Alemão tem sete jogos Sete partidas abrem neste sábado a rodada do Campeonato Alemão. O Bayern enfrenta o Nuremberg, em Munique. O Borussia Dortmund, dos brasileiros Amoroso, Dedê e Ewerthon, recebe o Schalke 04. O Werder Bremen, do atacante Aílton, joga fora de casa contra o Energie Cottbus. Completam a rodada Arminia Bielefeld x Hertha BSC, Bayer Leverkusen x Hannover, Monchengladbach x Stuttgart, Munich 1860 x Wolfsburg.