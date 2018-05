Rodada do Brasileirão começa com jogos sem valor

Werther Santana/AE

Júlio César será o goleiro titular do Corinthians neste sábado contra o Atlético-MG, na última rodada

SÃO PAULO - As emoções finais do Campeonato Brasileiro estão reservadas para o domingo, quando serão conhecidos o campeão, os times que disputarão a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana e as duas equipes que se juntarão aos pernambucanos Náutico e Sport no rebaixamento à Série B. Por isso, a CBF decidiu antecipar para sábado, às 19h30 (de Brasília - com transmissão do estadao.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), dois jogos que não valem absolutamente nada pela 38.ª e última rodada da competição.

Uma das partidas é entre Atlético Mineiro Corinthians , em Belo Horizonte. O clube de Minas Gerais, com boa campanha até a metade do segundo turno, viu suas chances de classificação à Libertadores se esvaírem com a derrota para o Palmeiras na última rodada. Já garantido na Sul-Americana, a única motivação é fazer com o atacante Diego Tardelli seja o artilheiro do Brasileiro - tem 19 gols e está empatado com Adriano, do Flamengo, no topo da lista de goleadores.

Sem Ronaldo, o seu principal artilheiro, que sofreu nova lesão muscular no último final de semana, o Corinthians terá inúmeros desfalques para sua despedida da temporada, que foi recheada com os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil - este último valeu vaga na Libertadores de 2010.

O outro duelo deste sábado acontece no Recife. O Náutico, rebaixado na última rodada, joga diante da sua torcida contra o Avaí para se despedir da Série A, onde estava desde 2007. Já o clube catarinense, garantido na Copa Sul-Americana, quer encerrar sua surpreendente campanha - muitos imaginavam que lutaria contra o descenso - com mais uma vitória.