Rodada do Brasileiro tem vitórias de São Paulo e Flu. Veja os gols

Dos principais jogos que marcaram a primeira rodada do Brasileiro, vários empates. No sábado o Palmeiras arrancou um ponto do Atlético-MG nos acréscimos. Já Grêmio e Ponte Preta ficaram no 3 a 3 em Porto Alegre. Já o Vasco, em seu retorno para Série A, não conseguiu mexer no placar diante do Joinville. Quem pode comemorar a vitória foram os tricolores, São Paulo e Fluminense. Confira os gols:

SÃO PAULO 2 x 1 FLAMENGO

PALMEIRAS 2 X 2 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO 3 x 3 PONTE PRETA

VASCO 0 x 0 GOIÁS

FLUMINENSE 1 X 0 JOINVILLE