Rodada do Campeonato Gaúcho é adiada por tragédia em Santa Maria

PORTO ALEGRE - A Federação Gaúcha de Futebol decidiu adiar a rodada do Campeonato Gaúcho que seria realizada neste domingo, em solidariedade às vítimas do incêndio em uma boate de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Até o momento, a contagem oficial é de 245 mortes.

A terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho foi aberta no sábado com a disputa de uma partida isolada, entre Novo Hamburgo e Juventude, que terminou empatada por 0 a 0. Para este domingo, estavam marcados sete jogos, que serão disputados posteriormente, em data a ser definida pela Federação Gaúcha de Futebol.

Entre as partidas programadas, estava o duelo entre Caxias e Internacional, no Estádio Centenário, que marcaria a estreia do titulares do time agora dirigido por Dunga na temporada. Além disso, o Grêmio iria receber o Santa Cruz no Estádio Olímpico.