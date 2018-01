Rodada do espanhol começa amanhã O Campeonato Espanhol tem uma rodada de fogo neste fim de semana. E o clima esquenta já neste sábado, quando os líderes têm partidas complicadas, atuando como visitantes, na 26.ª jornada. O líder Real Madrid, com 43 pontos ao lado do Valencia, tenta quebrar um tabu que o vem incomodando nos últimos dois meses. Não consegue vencer na casa do rival. Mas a missão é dura pois seu oponente, o Atlhetic de Bilbao, (38 pontos), luta para chegar às primeiras colocações e está encarando este compromisso como revanche. Há uma semana foi eliminado da Copa do Rei pela equipe do técnico Vicente Del Bosque, ao cair, em Madri, por 3 a 0. Mais uma vez, o Estádio San Mamés será a arma do Athletic onde, no jogo de ida da mesma competição, fez 2 a 1. O lateral Roberto Carlos, do Real Madrid, contudo, acredita que sua equipe possa acabar com a série de tropeços fora de casa. "Vai ser um jogo encrencado pois eles virão loucos para cima da gente querendo revanche", prevê. "Mas queremos continuar na liderança e, para isso, precisamos vencer," completou o lateral. A novidade é a volta do zagueiro Hierro, recuperado de contusão. Outro jogo que promete é o duelo entre Barcelona, 5.º colocado com 40 pontos, e em uma crescente na competição, após um início turbulento, diante do Deportivo La Coruña, que já liderou a competição e agora ocupa o quarto lugar com 41 pontos. O Valencia tem o jogo teoricamente mais fácil da jornada. Enfrenta o irregular Villareal, fora de casa. Pelo Campeonato Italiano a Juventus recebe a Fiorentina e o Milan o Atalanta.