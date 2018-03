Rodada do futebol espanhol é confirmada A Liga de Futebol Professional da Espanha confirmou a realização da 28ª rodada do Campeonato Espanhol neste fim de semana, como estava previsto, apesar do atentado terrorista em Madri, que matou pelo menos 186 pessoas nesta quinta-feira. Alguns clubes pressionaram pelo cancelamento da rodada, mas, segundo o porta-voz da entidade, Toni Fidalgo, todos os jogos estão confirmados. ?A rodada deve ser mantida, porque qualquer outra medida significaria fazer a vontade dos terroristas?, justificou o dirigente da Liga. Mas, em todos os estádios do país onde houverem jogos neste fim de semana, da primeira e segunda divisões, será respeitado um minuto de silêncio pelas vítimas do atentado em Madri.