Rodada do Grupo 7 define as oitavas da Libertadores A fase de grupos da Libertadores acaba nesta quinta-feira, com os dois jogos do Grupo 7. Terceiro colocado da chave, com sete pontos, o Boca Juniors recebe o já eliminado Bolívar, em Buenos Aires, precisando vencer por uma diferença de três gols para se classificar às oitavas-de-final sem depender de outro resultado. Na outra partida do Grupo 7, também nesta quinta-feira, o Toluca joga em casa contra o Cienciano. Os dois times têm nove pontos e quem vencer assegura vaga na próxima fase - um empate pode classificar ambos, desde que o Boca não ganhe do Bolívar por mais de 3 gols de diferença. Com a rodada final do Grupo 7, nesta quinta-feira, também serão definidos todos os oito confrontos das oitavas-de-final da Libertadores, que começam já na próxima semana.