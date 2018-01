Rodada do holandês favorece Feynoord O empate do Willem II com o Den Bosch por 1 a 1 neste domingo pela quarta rodada do Campeonato Holandês favoreceu o Feynoord, que lidera a competição com nove pontos após a vitória, no sábado, por 3 a 0 sobre o NEC Nimega. A rodada de hoje ainda teve os jogos entre Sparta Rotterdam 0 x 0 RKC Waalwijk e Utrecht 3 x 1 Groningen. Na sexta-feira, Heerenveen e Vitesse Arnhem empataram por 1 a 1 e no sábado o Ajax passou pelo Twente por 2 a 0, o PSV Eindhoven derrotou o Fortuna Sittard por 3 a 0, o De Graafschap venceu o Roda por 1 a 0 e o AZ?67 Alkmaar derrotou o Breda por 2 a 1.