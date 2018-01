Rodada do Italiano começa com 2 jogos A sexta rodada da Série A do Campeonato Italiano de futebol começa com dois jogos neste sábado: Chievo x Treviso e Udinese x Lazio. As quatro equipes lutam para sair das posições intermediárias na classificação, já que são 8.º (9 pontos), 20.º (zero), 12.º (6) e 6.º (10), respectivamente. A Juventus lidera com 15 pontos e joga neste domingo contra a Internazionale.