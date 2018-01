Rodada do Italiano depende do Papa A rodada do Campeonato Italiano depende do estado de saúde do Papa João Paulo. A rodada pode ser suspensa caso o Papa venha a morrer antes dos jogos. Se os jogos acontecerem, as atenções estão voltadas para os dois líderes, que têm compromisso neste sábado: o Milan recebe o Brescia, em casa, enquanto a Juventus pega a Fiorentina, como visitante. Ambos possuem 66 pontos. Completando o dia, a Lazio recebe o Livorno, em Roma, e a Inter de Milão enfrenta o Bologna, fora de casa.