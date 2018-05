Rodada do Italiano é adiada por causa de nevasca

Depois que alguns jogos do Campeonato Alemão foram disputados com intensa nevasca, a rodada deste sábado do Italiano acabou sendo cancelada por causa do mau tempo na Europa. Duas partidas que seriam disputadas foram adiadas e não têm previsão para acontecer: Fiorentina x Milan, em Florença, e Bologna x Atalanta, em Bolonha.

Assim como os dois jogos, que envolvem o vice-líder Milan, outras partidas da 17.ª rodada do Italiano também têm a possibilidade de serem adiadas pelo frio intenso e a neve. Um dos confrontos marcados para o domingo, entre Udinese e Cagliari, em Údine, já foi cancelado.

E o adiamento de partidas não foi privilégio dos italianos neste sábado. Pelo Campeonato Francês, o jogo entre Boulogne e Sochaux, com mando do primeiro time, também não pôde ser realizado por causa da nevasca. Outro confronto, entre Auxerre e Toulouse, marcado para o domingo, também pode ser adiado.