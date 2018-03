Rodada do Italiano sofre antecipação Dois jogos do campeonato italiano foram antecipados para esta quinta-feira, em razão da final da Copa da Itália, que terá a primeira partida no dia 24 entre Parma e Fiorentina. Em Milão, se enfrentam Milan e Fiorentina. Já em Parma, a equipe do brasileiro Amoroso enfrenta a Internazionale. Também está em jogo a quarta e última vaga italiana para a Copa dos Campeões. O Parma, quarto colocado, soma 50 pontos, à frente do Milan, com 47, e da Inter, com 44. A Fiorentina, em nono lugar com 39, ainda luta por uma vaga na Copa da Uefa.