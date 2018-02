Rodada do Mineiro tem clássico entre Atlético e América Em situações distintas, Atlético Mineiro e América fazem neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, o clássico da oitava rodada do Campeonato Mineiro. Enquanto o time alvinegro entra em campo com o objetivo de consolidar-se na zona de classificação do Mineiro, o América precisa desesperadamente de uma vitória para continuar na briga contra o rebaixamento, pois é o lanterna do campeonato, tendo conquistado apenas quatro pontos em 21 disputados. Com 11 pontos ganhos, o Atlético terminou a última rodada na terceira colocação. A principal novidade da equipe dirigida pelo técnico Levir Culpi deverá ser a entrada de Vanderlei no ataque alvinegro, no lugar de Galvão. ?Espero corresponder à oportunidade, se ela for me dada. Temos que, simplesmente, jogar para vencer?, observou Vanderlei, que já marcou dois gols na competição. Outra provável novidade no time atleticano deverá ser o retorno do meia-atacante Danilinho à equipe principal. Pelo lado do América, a esperança é que a estréia do técnico Procópio e de seu assistente Éder Aleixo motive o grupo de jogadores a buscarem forças para tirar a equipe da situação dramática em que se encontra. Outros quatro jogos completam a rodada deste domingo: Democrata-SL x Guarani; Villa Nova x Caldense; Ipatinga x Rio Branco e Democrata-GV x Ituiutaba.