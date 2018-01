Rodada do Paulista define último classificado e rebaixados Depois de 18 rodadas, o Campeonato Paulista chega ao seu primeiro momento de decisão nesta quarta-feira, quando serão definidos o quarto e último classificado às semifinais e os dois últimos rebaixados à Série A-2. Na parte de cima da tabela, Bragantino (32 pontos, saldo de 17), Palmeiras (32, saldo 11), Paulista (31) e Ponte Preta (29) vão brigar para se juntarem a Santos, São Paulo e São Caetano. A tarefa mais fácil é a do Bragantino, que só precisa vencer o Grêmio Barueri em casa. O Palmeiras tem de ganhar do São Bento em Sorocaba e torcer por ao menos um empate em Bragança Paulista. Paulista e Ponte Preta jogam contra Rio Claro e Sertãozinho, respectivamente, necessitando do triunfo e de derrota de todos os outros concorrentes. A emoção também estará na rabeira. Rio Claro (19), Sertãozinho (18), América (16, saldo -14) e São Bento (16, saldo -18) chegaram à última rodada da primeira fase desesperado para não fazer companhia a Santo André e Rio Branco na segunda divisão em 2007. Um empate com o Paulista livra o Rio Claro. O caçula Sertãozinho também fica em boa situação se arrancar ao menos um ponto da Ponte. Mas o América, que vem de seis derrotas seguidas, e o São Bento - único time que bateu o líder Santos - precisam vencer de qualquer maneira Ituano e Palmeiras, respectivamente. Sossego mesmo nesta quarta-feira, só para os classificados com antecipação. E marasmo para aqueles que cumprem tabela, sejam os já rebaixados ou os eliminados. SÃO BENTO x PALMEIRAS São Bento - Rafael; Cléber, Rogélio e Fábio Lima; Matos (Thiago Almeida), Everton, Claudinei Rincón, Michel (Elias) e Vanderson; Sérgio Júnior e Thiaguinho. Técnico: Abelha. Palmeiras - Diego Cavalieri; Amaral, David, Dininho e Valmir; Pierre, Martinez, Marcelo Costa, Michael e Valdivia; Osmar. Técnico: Caio Júnior. Árbitro - Cleber Wellington Abade. Horário - 21h45. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. BRAGANTINO x BARUERI Bragantino - Felipe; Cadu, Zelão e Luis Henrique; Robson, Moradei, Adriano, Neizinho e André; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Barueri - Oliveira; Ricardo Bosco, Anderson Marques, Ricardo Villa e Zeziel; Giuliano, Júlio, Ivan, Fabrício e Júlio César; Pedrão. Técnico: Fábio Luis (interino). Árbitro - José Henrique de Carvalho. Horário - 21h45. Local - Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. PAULISTA x RIO CLARO Paulista - Victor; Rodolfo, Dema, Marcos Vinícius e Fábio Vidal; Rever, Marcelo Oliveira, Fernando Diniz e Rodrigo Fabri (Victor Santana); Gilsinho e Marcos Denner. Técnico: Vágner Mancini. Rio Claro - Luís Henrique; Eric, Wagnão, Edílson e André Cazumba; Douglas Peruíbe, Daniel Rossi, Vagner e Chumbinho; Luciano e Mirandinha. Técnico: Paulo César Catanoce. Árbitro - Kleber José de Melo. Horário - 21h45. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. PONTE PRETA x SERTÃOZINHO Ponte Preta - Denis; Gabriel, Zacarias e Emerson; André Cunha, Carlinhos, Pingo, Castor e Rafael Fusca; Vanderlei e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton, Rafael Dias e Eder Gaúcho; Ricardo Lopes, Emerson, Ceará, Mateus e Edson Mendes; Márcio Mixirica e Alex Terra. Técnico: Luis Carlos Barbieri. Árbitro - Philippe Lombard. Horário - 21h45. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. SANTOS x JUVENTUS Santos - Roger; Denis, Avalos, Marcelo e Carlinhos; Adriano, Dionísio, Fabinho e Rodrigo Tabata; Jonas e Moraes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Juventus - Deola; Max Sandro, Levi e Geovani; Ivan, Almir, Naves, Adriano e João Paulo; Rafael Silva e Nunes. Técnico: Márcio Bittencourt. Árbitro - Roger Arias da Cunha. Horário - 21h45. Local - Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. SÃO PAULO x MARÍLIA São Paulo - Bosco; Reasco, Breno, Edcarlos e Júnior; Fredson, Luan, Hernanes e Jorge Wagner; Lenilson e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. Marília - Júlio César; Leandro Camilo, Fábio Recife e Gum; Max Carrasco, Fernando, João Vitor, Basílio e Rafael Mineiro; Wellington Amorim e Wellington Silva. Técnico: Wilson Carrasco. Árbitro - Leonardo Ferreira Lima. Horário - 21h45. Local - Estádio Papa João Paulo II, em Mogi-Mirim. SANTO ANDRÉ x CORINTHIANS Santo André - Júnior Costa; Lelo, Da Guia e Luís Henrique; Fred, Juninho, Bruno, Jéferson e André Luís; Makelelê e Fabinho (Cadú). Técnico: Roberval Davino. Corinthians - Jean; Eduardo Ratinho, Betão, Marinho e Éverton; Marcelo Mattos, Paulo Almeida, Rosinei e Willian; Roger e Wilson. Técnico: José Augusto. Árbitro - Christian Lopes de Oliveira. Horário - 21h45. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. RIO BRANCO x SÃO CAETANO Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Josias, Rafael Leite e Vainer; Rodrigo Pontes, Felipe, Heraldo e Chorão; Haroldo e Leandro Love. Técnico: Cacau (interino). São Caetano - Luiz; Madson, Luis Maranhão, Rafael Muçamba e Cláudio; Galiardo, Marabá, Marcelo e Leandro Lima; Marcelinho e Val Baiano. Técnico: Dorival Júnior. Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Horário - 21h45. Local - Estádio Décio Vitta, em Americana. AMÉRICA x ITUANO América - Adson; Tiago, Eduardo Luiz, Mateus e Adriano Bahia; Carlinhos, Doriva, Marco Antônio e Jéferson; Reginaldo e Márcio Barros. Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Ituano - Márcio; Flavinho, Diego, João Paulo e Bill; Daniel, Adoniran, Hugo Leonardo e Reginaldo; Sorato e Malaquias. Técnico: Pintado. Árbitro - Milton Etsuo Ballerini. Horário - 21h45. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. GUARATINGUETÁ x NOROESTE Guaratinguetá - Marcelo; Nelsinho, Carlinhos, Jessé e Júnior; Célio, Michel, Alê e Caetano; Dinei e Vaguinho. Técnico: Márcio Araújo. Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Neílton; Toninho (Gênesis), Márcio Egídio, Luciano Bebê e Edno; Leandrinho (Fernando Gaúcho) e Otacílio Neto. Técnico: Pintado. Árbitro - Luciano Calabieto Quilichini. Horário - 21h45. Local - Estádio Dario Leite, em Guaratinguetá.