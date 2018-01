Rodada do Paulista marca mais uma decisão para o Palmeiras O torcedor que deverá lotar o Palestra Itália mais uma vez, neste domingo, verá o Palmeiras de novo com uma decisão pela frente. O time enfrenta o Guaratinguetá, às 16 horas, e precisa vencer a qualquer custo para seguir vivo no Campeonato Paulista. Com a vitória do São Caetano no sábado, qualquer descuido poderá ser fatal para as pretensões palmeirenses. O grupo do técnico Caio Júnior teve pouco tempo para digerir a eliminação da Copa do Brasil - para o Ipatinga, nos pênaltis, na última quinta-feira. Rapidamente, o comandante precisou levantar o ânimo dos jogadores. ?Não existe profissão mais difícil que esta?, disse o treinador. ?Ainda temos chances de salvar este semestre?, avisou o zagueiro Nen. ?Temos de conseguir duas vitórias e torcer contra os outros.? Depois do Guaratinguetá, o Palmeiras enfrenta o São Bento, na quarta, no jogo final da primeira fase. O jogo que mais interessa ao clube de Palestra Itália, neste domingo, será em Sertãozinho. O time da casa, desesperado pela vitória para fugir da zona de rebaixamento, enfrenta o Bragantino, que atualmente ´rouba´ do Palmeiras a classificação às semifinais do Paulistão - está em quarto lugar, com 32 pontos, um à frente da equipe alviverde. Já classificados, Santos e São Paulo jogam fora de casa e o interesse de ambos se resume a lutar pela liderança da fase de classificação. Com quatro pontos a mais que o rival (44 a 40), o clube da Baixada Santista encara o Noroeste, em Bauru. O time do Morumbi viaja até Sorocaba para enfrentar o Grêmio Barueri - o estádio Vila Porto, na cidade da Grande São Paulo, não comporta um jogo contra um clube grande. PALMEIRAS x GUARATINGUETÁ Palmeiras - Diego Cavalieri; Amaral, Nen, David e Leandro; Pierre, Martinez, Michael e Valdivia; Edmundo e Osmar. Técnico: Caio Júnior. Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Célio, Magal e Michel; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Horário - 16 horas. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo. NOROESTE x SANTOS Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Ernani Nascimento; Deda, Hernani, Luciano Bebê e Bruno Campos (Edno); Otacílio Neto e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Santos - Fábio Costa; Denis (Pedro), Ávalos, Leonardo e Carlinhos; Adriano, Dionísio, Pedrinho e Rodrigo Tabata; Jonas e Moraes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Claudinei Forati Silva. Horário - 18h10. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. GRÊMIO BARUERI x SÃO PAULO Grêmio Barueri - Oliveira; Anderson Marques, Édson Batatais, Dão e Zeziel; André Bilinha, Giuliano, Luciano Gigante e Júlio; Pedrão e Thiago Humberto. Técnico: Sérgio Soares. São Paulo - Rogério Ceni; Reasco, Edcarlos, Breno e Júnior; Fredson (Josué), Hernanes (Souza), Richarlyson e Jorge Wagner; Lenilson e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - Anselmo da Costa. Horário - 18h10. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. MARÍLIA x PONTE PRETA Marília - Júlio César; Dedimar, Camilo e Rogério Conceição; Rafael Mineiro, Fernando, Fábio Recife, Fabiano Gadelha e Rodolfo; Wellington Amorim e Basílio. Técnico: Wilson Carrasco. Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Emerson; Pingo, Ricardo Conceição, João Marcos, Héverton e Rafael Fusca; Finazzi e Roger. Técnico: Nelsinho Baptista. Árbitro - Aurélio Sant?Ana Martins. Horário - 18h10. Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília. SERTÃOZINHO x BRAGANTINO Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton, Rafael Dias e Eloy; Ricardo Lopes, Leandro Carvalho, Ceará, Paulo Santos e Edson Mendes; Márcio Mixirica e Alex Terra. Técnico: Luiz Carlos Barbieri. Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Julio César, Moradei, Adriano, Neizinho e André; Everton e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Sálvio Spinola Fagundes Filho. Horário - 16 horas. Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho. ITUANO x SANTO ANDRÉ Ituano - Márcio; Hugo Leonardo, Diego, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio e Reginaldo; Sorato e Malaquias. Técnico: Edson Porto. Santo André - Junior Costa; Cesinha, Galeano e Luis Henrique; Alexandre, Ramalho, Juninho, Makelelê e Pará; Sandro Gaúcho e Fabinho. Técnico: Roberval Davino. Árbitro - Rodrigo Braghetto. Horário - 16 horas. Local - Estádio Novelli Jr., em Itu. RIO CLARO x RIO BRANCO Rio Claro - Luís Henrique; Eric, Wagnão, Edílson e Renan; Douglas Peruíbe, Vieira, Vagner (Daniel Rossi) e Chumbinho; Luciano e Mirandinha. Técnico: Paulo Cezar Catanoce. Rio Branco - Eder; Adriano Sella (Matheus), Paulão, Rafael Leite e Vainer; Haroldo, Rodrigo Pontes, Felipe e Rafael Chorão; Heraldo e Leandro Love. Técnico: Ruy Scarpino. Árbitro - Alex Sander da Rosa Lefeu. Horário - 15 horas. Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro.