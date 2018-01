Rodada dupla decide campeão em BH Cruzeiro, América e Caldense decidem nesta quinta- feira à tarde, em rodada dupla no Mineirão, o título do Supercampeonato Mineiro. Campeã estadual no torneio que envolveu apenas os times do interior, a Caldense, com nove pontos em três jogos, é a favorita, já que enfrenta o Cruzeiro precisando apenas do empate para conseguir mais um troféu. Os cruzeirenses, por sua vez, têm que vencer a adversária por pelo menos três gols de diferença, o que os deixaria também com nove pontos, mas com melhor saldo. Já o América, que enfrenta o Atlético-MG na preliminar, às 14 horas, está obrigado a derrotar o adversário - já eliminado - também com boa margem de gols, para igualar-se à Caldense nos pontos e ultrapassá-la no saldo. A situação melhora ainda mais se o Cruzeiro bater a equipe de Poços de Caldas, mas com um placar modesto. No Cruzeiro, o técnico Marco Aurélio guarda a escalação para os vestiários. O mais provável, no entanto, é que ele só não possa contar com o meia-ofensivo Jussiê, que reclama de dores no joelho. Neste caso, Jorge Wagner, inicialmente cotado para a lateral esquerda, assume o posto. Neste caso, o garoto Wendell atua como ala. O restante da equipe deve ser o mesmo que venceu o Atlético por 1 a 0, no último fim de semana, com Joãozinho e Alessandro formando a dupla de ataque. O América do técnico Jair Pereira terá mudanças para pegar o desmotivado Atlético. O garoto Douglas, volante de 18 anos, pode ser lançado na equipe na vaga de Alexandre Silva. Tucho, suspenso e que deve seguir para o Atlético-PR, dá lugar a Reinaldo, que compõe a frente com os quase homônimos Renaldo e Rinaldo. No Atlético, o técnico interino Marcelo Oliveira, que dá lugar a Geninho, após a Copa, não terá cinco titulares em sua despedida: Marques, Rubens Júnior, Djair, Erlon e Rodrigo, contundidos. Negócios - As notícias sobre possíveis negociações envolvendo tanto o Atlético quanto o Cruzeiro voltaram a agitar o meio esportivo em Minas, nesta quarta-feira. No lado atleticano, a informação era de que o Villarreal, da Espanha, avalia a compra do passe do volante Gilberto Silva, que está na seleção brasileira. Não foram divulgados valores da eventual transação. Já os dirigentes do Cruzeiro buscam um jogador argentino para substituir o lateral Sorín, vendido à Lazio por US$ 9,5 milhões, e reforçar a equipe no segundo semestre. Romagnoli, do San Lorenzo, e Riquelme, do Boca Juniors, são nos nomes mais comentados.