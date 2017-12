Rodada em Portugal favorece o Porto Depois de empatar com o União Leiria, no sábado, o Porto foi favorecido pelos resultados deste domingo e manteve a liderança isolada do Campeonato Português. O principal deles foi a derrota do Vitória de Guimarães, que perdeu por 3 a 2 para o Varzim e ficou na 3ª colocação, ao lado do Sporting, com 16 pontos, dois a menos que o líder. Mais três partidas foram disputadas neste domingo: Marítimo 2 x 0 Paços Ferreira, Beira-Mar 2 x 1 Santa Clara e Nacional 1 x 1 Vitoria de Setúbal. Nesta segunda-feira, o jogo entre Gil Vicente e Sporting Braga completa a 8ª rodada do Campeonato Português e também será disputado o confronto entre Santa Clara e Marítimo, que foi adiado do último dia 20 por causa do mau tempo.