Rodada embola a Liga dos Campeões Empates e viradas deixaram embolados os Grupos A e B da segunda fase da Liga dos Campeões da Europa. Os oitos times ainda brigam pelas vagas para as quartas-de-final da competição. Manchester United, com 8, e Galatasaray, com 7, lideram suas respectivas chaves e estão mais perto da classificação. O Manchester esteve a um passo de garantir matematicamente presença na etapa seguinte do principal torneio de clubes da Europa. O time inglês ficou em vantagem aos 12 minutos do jogo com o Valencia, com o gol marcado por Andy Cole. A equipe espanhola só se salvou a dois minutos do final da partida, com o gol contra de Brown. O Valencia tem 6 pontos, no Grupo A, e depende de seus resultados nas duas rodadas que restam. O Sturm Graz reagiu, depois de duas derrotas seguidas. O time austríaco ganhou pela segunda vez do Panathinaikos - agora por 2 a 1, em Atenas - e foi a 6 pontos, também no Grupo A. A equipe grega está na lanterna da chave, com 1 ponto, mas ainda tem chances matemáticas. O Deportivo voltou a entrar na briga por uma das duas vagas do Grupo B ao ganhar do Galatasaray por 2 a 0, em La Coruña. Victor aos 40 minutos do primeiro tempo e Djalminha aos 28 da fase final levaram o campeão espanhol a 6 pontos. O Milan passou sufoco, mas empatou com o Paris Saint-Germain por 1 a 1, no Parque dos Príncipes, com gol de José Mari em cima da hora. Robert, aos 30 minutos do segundo tempo, tinha deixado o time francês na frente. A quarta rodada da Liga dos Campeões terá partidas decisivas nesta quarta-feira. A Lazio, sem ponto, recebe o Real Madrid, líder do Grupo D com 9, e não pode sequer empatar. Na mesma chave, o Anderlecht (3 pontos) joga em seu campo contra o Leeds United (6), na briga pela segunda vaga. Na chave C, o líder Bayern Munique (7) visita o Spartak Moscou (3), enquanto o Arsenal (4) joga com o Lyon (3).