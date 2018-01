Rodada enterra chances do Palmeiras Os resultados da rodada deste domingo do Campeonato Paulista enterraram de vez as chances de classificação do Palmeiras para as semifinais da competição. Com isso, a próxima partida da equipe no estadual, contra o União São João, se transformou num simples amistoso. O técnico Celso Roth entrou agora em uma encruzilhada. Apesar dos números favoráveis da equipe desde a sua chegada, uma eliminação na Taça Libertadores da América deixaria o time sem atividade até o fim de julho, quando se iniciará o Mundial de Clubes da Fifa, na Espanha. Roth quer evitar que o Palmeiras chegue sem ritmo de jogo à principal competição da história do clube. A vitória de sábado sobre o Mogi Mirim, por 2 a 0, pelo menos afastou definitivamente a ameaça de rebaixamento no Paulista. Antes de estrear na segunda fase da Libertadores, o Palmeiras ainda terá de enfrentar o Cerro Porteño, no dia 2, no Palestra Itália, em uma partida que decidirá a primeira colocação do grupo 2. Com relação ao zagueiro Argel, afastado logo após se desentender com o ex-técnico Marco Aurélio, o presidente Mustafá Contursi, que está na Espanha para tratar de assuntos relativos ao Mundial, estuda a possibilidade de reintegrá-lo à equipe. Contursi não quer continuar pagando os salários para um atleta inativo. Argel está treinando no São José, pequeno clube de Porto Alegre, e também negocia com outras duas equipes. Sua situação deverá ser definida nos próximos 10 dias. A equipe se reapresenta nesta segunda-feira pela manhã quando iniciará a preparação para o jogo de contra o União. O meia Lopes, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo, não poderá jogar. O clube também está próximo de assinar um contrato de patrocínio com a multinacional Pirelli.