Rodada estará recheada de clássicos Como disse o técnico Evaristo de Macedo, um Ba-Vi, sigla que designa o maior evento do futebol da Boa Terra, ?é mais que um clássico, é parte importante da cultura baiana.? Jogo para multidões incandescentes, o Ba-Vi é moldura perfeita da identidade de cada uma das grandes nações futebolísticas que habitam as metrópoles, Como São Paulo e Corinthians, na Paulicéia. Leia mais no Jornal da Tarde