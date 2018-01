Rodada italiana beneficia o Roma Ainda faltam dez rodadas para o encerramento do Campeonato Italiano de 2000/2001. Mas a Roma só perde o título se acumular uma série razoável de bobagens. O time dos brasileiros Cafu, Aldair, Antonio Carlos, Émerson e Marcos Assunção ganhou do Verona por 3 a 1, hoje à tarde, no Estádio Olímpico, foi a 58 pontos em 24 jogos e é mais líder do que nunca. Os romanos, que festejaram a volta do artilheiro Batistuta, depois de afastamento por contusão, foram beneficiados pelo empate da Juventus por 1 a 1 com o Brescia e com a derrota da Lazio por 1 a 0 para o Milan. A alegria da Roma veio só no segundo tempo. Porque, no primeiro, levou susto com o gol de Camoranesi, para o Verona, aos 26 minutos. A sorte do jogo começou a mudar aos 11 da fase final, com o gol contra de Apolloni. Cinco minutos depois, Gabriel Batistuta matou a saudade de comemorar um gol e comandou a reação. Montella, aos 26, fechou o placar. A Juventus saiu na frente, no Delle Alpi, com Zambrotta, aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas deixou escapar dois pontos, ao ceder o empate a 4 minutos do final. O carrasco foi Roberto Baggio, ídolo do clube no início da década de 90. A equipe de Turim é vice-líder, com 49 pontos - nove a menos do que a Roma. A Lazio, 46 pontos, ficou mais distante do título, com a queda em Milão. Os milaneses foram a 36 pontos com o gol de Boban aos 15 minutos do segundo tempo. O Parma, 40 pontos e na quarta colocação, deu sua contribuição para o domingo feliz da Roma, ao ficar no empate de 0 a 0 com o Bologna. A Atalanta está em 5.º, com 37 pontos, e parou no 1 a 1, em casa, com o Napoli. Os napolitanos se adiantaram com Pecchia, aos 38 minutos do primeiro tempo, e os bergamascos igualaram aos 23 do segundo, com Doni, de pênalti. A Inter continua a reagir, ganhou do Perugia por 3 a 2, no campo do adversário, e tem 37 pontos. Vieri fez os três gols milaneses; Materazzi e Vryzas descontaram. O lance mais curioso da rodada ocorreu em Reggio Calabria, onde o goleiro Taibi marcou, de cabeça, a três minutos do final, o gol de empate da Reggina, na partida com a Udinese. O brasileiro Alberto fez para o time de Údine. No sábado, Bari 3 x Lecce 2 e Vicenza 1 x Fiorentina 1. A classificação: 1) Roma, 58 pontos; 2)Juventus, 49: 3) Lazio, 46: 4) Parma, 40; 5) Atalanta, 37; 6) Internazionale, 37; 7) Milan, 36; 8) Bologna, 33; 9) Perugia, 31; 10) Fiorentina, 30; 11) Lecce, 29; 12) Udinese, 29; 13) Verona, 24; 14) Vicenza, 24; 15) Napoli, 23; 16) Brescia, 22; 17) Reggina, 20 e 18) Bari, 19 pontos.