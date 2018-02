Rodada na Alemanha termina com empates A 10ª rodada do Campeonato Alemão terminou, neste domingo, com dois jogos empatados. Em Leverkusen, o Bayer Leverkusen ficou no 1 a 1 com o Stuttgart, resultado que mantém as duas equipes com a mesma pontuação (12 pontos). Em Dortmund, o Hamburgo perdeu a chance de encostar nos primeiros lugares com o 1 a 1 contra o Borussia Dortmund. Com 21 pontos, o Hamburgo segue na terceira colocação - quatro pontos atrás do líder Bayern de Munique.