Rodada obriga Corinthians a jogar quartas de final do Paulistão fora de casa

SÃO PAULO - O Corinthians já sabe que não irá ser mandante nas quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo, os resultados da 18.ª e penúltima rodada de classificação definiram que a equipe alvinegra (que foi derrotada pelo Linense) avançará numa posição que pode variar entre o quinto e o sétimo lugares.

Isso porque, à noite, a Ponte Preta e o Mogi Mirim venceram seus jogos e chegaram, respectivamente, a 37 e 36 pontos, um em segundo, outro em terceiro lugar. O Santos também tem 36, em quarto. O único time que pode entrar no G4 na última rodada é o Palmeiras, desde que vença o Ituano e conte com derrota da Ponte Preta ou do Mogi ou empate do Santos.

Já o Corinthians pode no máximo passar o Palmeiras e assumir o quinto lugar, uma vez que tem dois pontos a menos (36 a 34). Na última rodada, tem que vencer o Atlético de Sorocaba, fora de casa, para ganhar posição. Se perder, corre risco de ser ultrapassado pelo Botafogo, que visita o XV em Piracicaba.

Na última rodada, marcada para ter todos os jogos no domingo, às 16 horas, só uma partida não vale nada: Guarani x União Barbarense. Por isso, ela pode ser antecipada para sexta ou sábado, até porque os dois times já estão rebaixados.