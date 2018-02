Rodada pode classificar 13 para a Copa A super rodada deste sábado das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 pode fazer com que mais 13 seleções garantam um lugar na Alemanha e se juntem com as já 10 classificadas - Brasil, Argentina, Alemanha, Ucrânia, Japão, Coréia do Sul, Irã, Arábia Saudita, EUA e México. Na África, os cinco países classificados serão definidos, já que será disputada a última rodada em cada uma das cinco chaves. Togo (Grupo 1), Gana (Grupo 2), Camarões (Grupo 3), Angola (Grupo 4) e Tunísia (Grupo 5) são os favoritos por só dependerem de seus resultados. Senegal, Congo, África do Sul, Costa do Marfim, Nigéria e Marrocos correm por fora. Na Europa, cinco seleções podem garantir a vaga na penúltima rodada das Eliminatórias - a última acontecerá na próxima quarta-feira. Quem está mais perto é Portugal, dirigido pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, que só precisa de um empate, em casa, com Liechtenstein. Além dos portugueses, Holanda, Itália, Polônia e Suécia lutam para carimbar o passaporte para o Mundial. Na América do Sul, enquanto Brasil e Argentina lutam pelo primeiro lugar do torneio, Equador e Paraguai só precisam de uma vitória contra Uruguai (em casa) e Venezuela (fora), respectivamente, para se classificarem. Uruguaios e venezuelanos, junto com Chile e Colômbia, devem disputar o quinto lugar, que fará uma repescagem contra a Austrália, vencedora das Eliminatórias da Oceania. Na Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe), a Costa Rica se classifica com uma vitória, em casa, contra os EUA. Guatemala e Trinidad & Tobago brigam pela quarta posição, que levará à disputa de uma vaga na Copa contra o vencedor da repescagem da Ásia, disputada entre Uzbequistão e Bahrein. Confira os jogos da super rodada das Eliminatórias: África Grupo 1 Senegal x Mali Congo x Togo Grupo 2 África do Sul x Rep. Dem. Congo Uganda x Burkina Faso Cabo Verde x Gana Grupo 3 Camarões x Egito Sudão x Costa do Marfim Benin x Líbia Grupo 4 Gabão x Argélia Nigéria x Zimbábue Ruanda x Angola Grupo 5 Botswana x Guinea Malawi x Quênia Tunísia x Marrocos América do Sul Venezuela x Paraguai Colômbia x Chile Equador x Uruguai Bolívia x Brasil (domingo) Argentina x Peru (domingo) Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe) Costa Rica x EUA México x Guatemala Panamá x Trinidad & Tobago Europa Grupo 1 República Checa x Holanda Finlândia x Romênia Grupo 2 Geórgia x Cazaquistão Dinamarca x Grécia Ucrânia x Albânia Grupo 3 Portugal x Liechtenstein Eslováquia x Estônia Rússia x Luxemburgo Grupo 4 Suíça x França Israel x Ilhas Faroe Chipre x Irlanda Grupo 5 Itália x Eslovênia Noruega x Moldávia Escócoa x Bielo-Rússia Grupo 6 Inglaterra x Áustria Irlanda do Norte x País de Gales Grupo 7 Bélgica x Espanha Bósnia x San Marino Lituânia x Sérvia e Montenegro Grupo 8 Bulgária x Hungria Croácia x Suécia Ásia Uzbequistão x Bahrein (1.º jogo da repescagem)