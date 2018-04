Rodada promete emoção com confrontos entre os líderes

A 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro prevê seis partidas neste domingo, mas duas delas parecem ter sido planejadas para esta data. Justamente os quatro primeiros colocados terão confrontos diretos, que prometem emoção e muita mudança na tabela de classificação ao final do dia (a partir das 16 horas, com acompanhamento do estadao.com.br e ao vivo na Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3).

No Morumbi, o líder Palmeiras faz o clássico estadual contra o São Paulo, que ocupa a terceira colocação. Em Porto Alegre, o vice-líder Goiás, único que pode tirar a ponta da equipe palmeirense, enfrenta o Internacional, dono da quarta melhor campanha até o momento.

A grande rivalidade entre Palmeiras e São Paulo já pôde ser vista durante os últimos dias com a expectativa gerada em torno do duelo deste domingo. Com a semana livre, os jogadores dos dois clubes trabalharam e pensaram apenas no clássico. E com os times praticamente completos - apenas o palmeirense Cleiton Xavier é dúvida -, a emoção está garantida.

No Sul do País, o Internacional quer aproveitar o confronto direto para correr atrás do prejuízo dos últimos jogos, em que conseguiu apenas um empate em três partidas contra clubes paulistas. Uma vitória o colocará bem perto do Goiás e ainda com um jogo a menos. Só que os goianos prometem não temer o Beira-Rio e irão em busca dos três pontos para tentar assumir a liderança em caso de tropeço do Palmeiras.

Um pouco atrás dos líderes, mas ainda sonhando com o título, o Atlético Mineiro quer acabar com a má fase no Brasileirão. Com dois empates e duas derrotas nas últimas quatro partidas, o time de Belo Horizonte joga em casa contra um dos piores times do campeonato. O Sport ocupa a penúltima colocação e está desesperado para se livrar do rebaixamento.

O mesmo pode-se dizer do Fluminense. O lanterna da competição também encara um duro desafio para se livrar das últimas colocações. Um pouco animado com a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe carioca enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. O time paulista não pensa em outra coisa a não ser vencer para seguir com chances de vaga na Libertadores.

OUTROS JOGOS

Bem mais distantes das primeiras posições, mas ainda sonhando com competições sul-americanas, Vitória e Cruzeiro se enfrentam em Salvador. No Rio de Janeiro, o Botafogo busca, contra o Grêmio, o primeiro triunfo sob o comando do técnico Estevam Soares para deixar a zona da degola. Já os gaúchos querem, finalmente, a primeira vitória como visitantes neste Brasileirão.