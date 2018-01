Rodada vale a liderança da Série B2 Dois jogos neste sábado decidem a liderança do Campeonato Paulista da Série B2. Águas de Lindóia, o líder com 14 pontos, e o Serra Negra, vice com 12, jogam em casa e lutam para ficar em primeiro lugar após a disputa da primeira rodada do returno da competição. Em Águas de Lindóia, às 15 horas, o time do técnico Ruddy Machado recebe o Radium, de Mococa, que está em sexto lugar, com cinco pontos. Já em Serra Negra, às 20 horas, o time do treinador Pereira enfrenta o Jalesense, em quarto lugar, com 10.