Roddick garante vaga na 3ª rodada O tenista norte-americano Andy Roddick teve muita dificuldade, mas venceu o francês Cyril Saulnier nesta sexta-feira por dois sets a um, e avançou para a terceira rodada do Masters Series de Miami. As parciais foram de 6-7 (1), 7-6 (2), 6-4. O equatoriano Nicolas Lapentti também se classificou ao derrotar o eslovaco Karol Beck, também em três sets: 4-6, 6-4, 7-6 (4). Em outras partidas desta sexta, o tainlandês Paradorn Srichaphan venceu o argentino José Acasuso por dois sets a zero: 6-4, 7-6 (5). O francês Nicolas Escude, por sua vez, venceu o britânico Tim Henman ( 6-3, 6-4) e o sul-coreano Lee Hyung-taik venceu o belga Xavier Malisse: 6-7 (6), 6-2 e 6-1.