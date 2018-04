Roddick vence e chega às semifinais da Master Cup de Xangai

O norte-americano Andy Roddick venceu, nesta quarta-feira, o chileno Fernando González por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h05min de partida, e garantiu sua vaga nas semifinais da Master Cup de Xangai. Veja também: Federer vence Davydenko e ainda pode ter vaga nas semifinais Roddick, que está no Grupo Vermelho, transformou-se no primeiro dos oito tenistas que disputam a competição a garantir sua passagem para as semifinais. Já González disputa a outra vaga com o suíço Roger Federer, que nesta quarta venceu o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. A definição das vagas para as semifinais da Master Cup de Xangai acontecerá na próxima sexta-feira. González, que venceu brilhantemente Federer na última terça-feira, não repetiu sua boa atuação contra Roddick, que dominou o primeiro set e chegou a abrir 5/0 no placar. O melhor latino-americano da atualidade precisou de 25 minutos para vencer seu primeiro game, mas o set terminou com uma vitória fácil de Roddick por 6/1. No segundo set, o norte-americano quebrou o saque de González no quarto game, abriu 3/1 no placar, e administrou bem a vantagem para fechar o jogo em 6/4 e garantir sua vaga para às semifinais. Esta foi a sétima vitória de Roddick sobre González nas 10 partidas entre os dois tenistas.