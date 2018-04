Rodgers promete futuro melhor no Liverpool após 1º ano O técnico Brendan Rodgers reconheceu que a temporada 2012/2013 está sendo de aprendizado para ele no Liverpool. Pela primeira vez no comando de um dos principais times do futebol inglês e mundial, o treinador garantiu que ele o time vão ser mais fortes na próxima temporada. Faltando uma rodada para o fim do Campeonato Inglês, o time está apenas em sétimo lugar, sem chances de classificação para competições europeias.