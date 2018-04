Rodolfo aparece no BID e pode estrear pelo Grêmio

O nome do zagueiro contratado junto ao Spartak Moscou apareceu nesta sexta-feira no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, o que permite que ele seja aproveitado por Renato Gaúcho no jogo deste sábado.

Por conta da prioridade pela Taça Libertadores, o Grêmio irá entrar em campo com um time reserva para pegar o Juventude, apesar de o jogo valer a liderança do Grupo 2 do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O clube de Caxias do Sul tem 12 pontos, contra 11 dos gremistas, que têm um jogo a menos.

No treino de quinta-feira, Rodolfo foi titular do grupo, fazendo dupla de zaga com Vilson. Contra o Juventude, o Grêmio também deverá ter o reforço de Borges, que, recuperado de lesão, treinou normalmente e deve ficar à disposição de Renato Gaúcho.