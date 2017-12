Rodolfo e Carlos Alberto perdoados no Flu O técnico Renato Gaúcho perdoou o zagueiro Rodolfo e o meia Carlos Alberto e confirmou a presença dos dois no time do Fluminense que enfrentará o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores haviam faltado ao treino de quarta-feira, após serem liberados pela seleção brasileira Sub-23. Ambos preferiram visitar suas famílias em vez de se reapresentarem nas Laranjeiras. Nesta quinta-feira, os dois jogadores pediram desculpas ao treinador. "Achei que, depois de viajar, esse treino não seria para a gente. Somente aos jogadores que ficaram no clube", afirmou Rodolfo. "Peço desculpas pelo ocorrido", completou Carlos Alberto. Renato Gaúcho, por sua vez, negou que o fato possa abrir algum precedente dentro do elenco. "Nada disso. Por serem jogadores de seleção e terem levado uma bronca, servirão de exemplo para os mais jovens", disse o treinador.