Rodolfo e Paulinho estão fora do banco O zagueiro Rodolfo e o atacante Paulinho estão fora do banco de reservas da seleção brasileira para a partida contra o Chile, nesta quinta-feira, às 23h10, em Concepción, pela última rodada da primeira fase do Torneio Pré-Olímpico. O técnico Ricardo Gomes definiu a equipe com: Gomes; Maicon, Edu Dracena, Alex e Maxwell; Paulo Almeida, Rochemback, Elano e Diego; Robinho e Dagoberto. O estádio de Concepción está lotado desde às 21 horas para a partida que decide o campeão do Grupo A. O Chile joga pelo empate. Se o Brasil não vencer, deverá disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da chave B, domingo.