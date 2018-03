Rodolfo espera chance na seleção olímpica As recentes contusões envolvendo os zagueiros do Fluminense deram ao jovem Rodolfo a chance de demonstrar o seu futebol. Com apenas 20 anos, ele começa a chamar a atenção com suas boas atuações e já sonha com a convocação para a seleção brasileira olímpica, comandada pelo técnico Ricardo Gomes. No último fim de semana, o jogador também mostrou categoria nas cobranças de falta, além de saber se posicionar na área adversária. Resultado: marcou dois gols na vitória sobre o Figueirense, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. "Aos poucos, estou aprimorando meu futebol. Não quero deixar o sucesso subir à minha cabeça", disse Rodolfo. Mas as comparações tornam-se inevitáveis, em referência a grandes zagueiros da história tricolor. Assim como ele, Edinho e o próprio Ricardo Gomes, foram formados nas categorias de base do Fluminense. "Não vi jogar nenhum dos dois. Assisti a algums vídeos e ouço falar muito do futebol de ambos. Eles foram excepcionais e espero ter o mesmo reconhecimento", afirmou o jogador. Aliás, o fato de Ricardo ser o técnico da seleção sub-23 aumenta suas esperanças de convocação. Mas Rodolfo não sonha somente com a seleção. O futebol estrangeiro, mais especificamente o europeu, também faz parte de seus anseios. E o desejo maior seria atuar pela Internazionale de Milão (Itália). "É um time que admiro. Só que ainda tenho que dar muitas alegrias ao Fluminense", disse.