Rodolfo rebate xingamentos de Luís Fabiano O zagueiro Rodolfo, do Fluminense, ficou surpreso ao tomar conhecimento dos xingamentos do atacante Luís Fabiano, do São Paulo, expulso na partida de quarta-feira à noite, entre as duas equipes pela Copa Sul-Americana, ao agredi-lo com uma cotovelada. ?Não consigo entender porque um jogador com a fama que ele tem precisa ofender um companheiro de profissão. Estava jogando limpo, na bola e fui atingido no rosto. Ele pode até não ter tido a intenção de me bater, como disse, mas daí a me acusar de simulação e me xingar é outra história. Fico triste com este episódio?, disse o zagueiro. Rodolfo acredita que Luís Fabiano pode ter dado tais declarações num momento de raiva, quando estava de cabeça quente. ?Espero que o Luís Fabiano pense melhor e volte atrás. Somos todos profissionais e, por mais que futebol envolva paixão, temos de pensar melhor antes de atingir moralmente outro jogador?, disse.