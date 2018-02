Rodolfo volta à zaga do Fluminense Recuperado de contusão, o zagueiro Rodolfo formará com Antônio Carlos a zaga do Fluminense para o confronto contra o Atlético-MG, domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após cumprir suspensão automática, o volante Diego retornará à equipe e, por conseqüência, Marcão será barrado. "O técnico (Ricardo Gomes) está me apoiando, o que é fundamental para eu desenvolver meu futebol", declarou Diego. Após se recuperar de uma série de lesões musculares, o meia Ramon ocupará o banco de reservas e deve ser utilizado no segundo tempo. Para o meia Roger, o Fluminense terá de ser "inteligente" para vencer o time mineiro. "O Atlético-MG vai partir para o ataque no início do jogo. Temos de segurar o resultado por 20 a 30 minutos e, em seguida, buscar o gol sem correr risco de levá-lo".