Rodolfo volta aos treinos no Fluminense O zagueiro Rodolfo, que estava disputando o Torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira, voltou nesta terça-feira ao Fluminense e já participou do treino. "Estava com saudade. Fui bem recebido e espero fazer um bom trabalho e conquistar títulos", afirmou o atleta. No treino coletivo desta terça, os titulares venceram os reservas por 4 a 1, com destaque para a dupla Romário e Edmundo, que, inclusive, marcou um belo gol. Mas, para preocupação do técnico Valdyr Espinosa, o lateral-direito Leonardo Moura deixou o treinamento reclamando de dores musculares. Ele pode desfalcar o Fluminense no jogo de quinta, contra a Cabofriense, no Maracanã.