Rodrigão coloca Santo André no topo O atacante Rodrigão confirmou sua excelente fase ao marcar o gol da vitória do Santo André por 2 a 1 sobre o Sport , no Estádio da Ilha do Retiro, neste domingo à tarde, no fechamento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time do ABC chegou à sua quarta vitória e se manteve na liderança isolada, com 12 pontos. O pernambucanos, com cinco, ocupam a 12.ª posição. Rodrigão, herói da tarde, deixou o campo como artilheiro da competição, com quatro gols, mas dividiu os méritos com seus companheiros. "Estou fazendo os gols, mas nosso time está jogando muito bem", resumiu o atacante que marcou o gol da vitória aos 39 minutos do segundo tempo, quando todos esperavam o empate por 1 a 1. Na verdade o atacante jogou um balde de água fria na comemoração do Sport, que sexta-feira completou 100 anos de fundação. A Ilha recebeu mais de 27 mil pagantes se pintado de vermelho e preto. Mas a festa final foi do time azul paulista, que saiu na frente com um gol contra. Na cobrança de escanteio de Dedimar, o atacante Cristiano Brasília desviou contra suas próprias redes aos 15 minutos. Mas ele se redimiu aos 18 minutos quando deu passe perfeito para Leanderson tocar na saída do goleiro Júlio César, empatando o jogo. Uma forte chuva diminuiu o ritmo dos dois times, que exageraram nos erros de passes e finalizações. O Sport foi melhor no ataque, mas parou nas boas defesas de Júlio César, numa tarde inspirada e de sorte. Num lance esporádico, o Santo André conseguiu vencer, aos 39 minutos. Leanderson saiu jogando errado na área e Rodrigão roubou a bola e confirmou a vitória. Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Santo André vai até Fortaleza, onde enfrenta o Ceará. O Sport jogará, em Itu, diante do Ituano.