Rodrigão faz dois e se redime no Guarani A vitória imposta pelo Guarani sobre o Internacional, por 3 a 0, neste domingo à tarde, no Brinco de Ouro, serviu também para redimir o centroavante Rodrigão, que marcou dois gols e agora já tem três no Campeonato Brasileiro. No final do jogo, nos vestiários, ele se emocionou, chorou bastante e foi o mais procurado pela imprensa. "Infelizmente não tenho mais minha mãe, mas joguei por ela. Acho que daqui para frente eu vou deslanchar no Guarani", explicou o atacante, que não vinha sendo aproveitado no clube. Esta foi a segunda partida que ele iniciou jogando. Na última rodada tinha marcado o gol de empate por 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul. Acostumado a deixar o campo antes do final do jogo, Rodrigão até achou que seria substituído por Jonatas e chegou a se aproximar da linha do campo. "Pensei que iria sair, mas me surpreendi quando vi que era o Wágner que sairia". Desta vez ele foi até o final e recebeu os aplausos dos torcedores, que o criticaram muito nos jogos em que decepcionou no Campeonato Paulista, onde passou sem marcar gol. Agora ele tem três gols no Brasileirão, um a menos que Creedence. O técnico Pepe reiterou o apoio ao artilheiro, mas achou muito mais importante a vitória. "Ela foi muito justa e incontestável. Acho que o time vai ganhar moral e deslanchar". Mas ele lembrou que a equipe vinha jogando bem e que, desta vez, contou com a sorte. O grupo também se solidarizou com o goleiro Jean, que tem a mãe enferma. O próximo jogo do Guarani será contra o Flamengo, no Maracanã.