Rodrigão lamenta demora para discutir renovação de contrato

Autor de seis dos últimos 11 gols do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o atacante Rodrigão queixou-se da demora da diretoria em lhe passar uma posição sobre seu contrato, que termina em 31 de dezembro. O jogador se sente desconfortável com a indefinição. "A renovação fica a critério da diretoria, e por enquanto ninguém me procurou. Não adianta eu ficar falando toda hora que quero ficar se eles não demonstram interesse." Veja também: Marcos e Valdivia soltam a voz em estúdio Palmeiras vai manter Diego se conseguir vaga na Libertadores O contrato de Rodrigão é por empréstimo - ele está vinculado ao Atlético Paranaense, clube que já deve perder outro atacante, Alex Mineiro, para o Palmeiras em breve. O vice-presidente Gilberto Cipullo já admitiu que tem interesse no atacante, que fica livre no fim do ano - e quase acertou com o Palmeiras antes do Brasileiro. Mas há um desejo forte de parte da diretoria de que Rodrigão também fique no clube. O diretor de futebol Savério Orlandi é um dos que se mostram favoráveis a isso. Na negociação, Rodrigão toparia até diminuir o salário para ficar. Arbitragem A diretoria do Palmeiras entrou na terça-feira com representação contra o árbitro Wagner Tardelli e o assistente Roberto Braatz, por causa da atuação na partida contra o Inter, no último domingo. Braatz anulou um gol de Makelele, alegando impedido, mas o volante estava em condição legal. Tardelli não anotou falta para o time paulista no lance que culminou no primeiro gol dos gaúchos. Para evitar punições, no entanto, a diretoria pediu aos jogadores que não voltem a abordar o assunto arbitragem até o jogo contra o Atlético Mineiro, neste domingo, no Palestra Itália.