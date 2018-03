Rodrigão marca e vira titular do Guarani O centroavante Rodrigão, criticado pela imprensa e perseguido pela torcida, mostrou em campo que pode ser útil ao Guarani no Campeonato Brasileiro. Ele marcou o gol de empate diante do Juventude, em Caxias do Sul, assegurando o primeiro ponto do time fora de casa. Mesmo longe de apresentar um bom futebol, o atacante parece ter conquistado a condição de novo titular. Para o técnico Pepe, "atacante vive de gols" e, pelo menos, neste quesito Rodrigão correspondeu. O jogador promete melhorar mais: "Ainda senti a falta de ritmo de jogo, mas acho que poderei me movimentar mais e marcar mais gols", diz, motivado, após marc ar seu primeiro gol pelo Guarani no campeonato. Antes ele só tinha anotado dois gols pela Copa do Brasil. Pelo jeito, Creedence, artilheiro do time com quatro gols, vai mesmo continuar como opção no banco de reservas contra o líder Internacional, no próximo domingo, em Campinas, pela oitava rodada do Brasileirão. Em princípio, o único desfalque será o ala-esquerdo Alex que recebeu o terceiro cartão amarelo. O empate em Caxias significou o primeiro ponto fora de casa. Antes o time tinha perdido para Grêmio (3 a 1), Atlético-MG (3 a 2) e Criciúma (1 a 0). O Guarani soma oito pontos em sete jogos, com uma campanha regular. O time ocupa a 13ª posição.